Inmet prevê terça com tempo encoberto e pancadas de chuva em todo Acre

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê que nesta terça-feira, 14, o dia começa com tempo encoberto, muitas nuvens e pancadas de chuva acompanhadas por trovoadas isoladas em todo o Acre.

Durante a tarde, as fortes chuvas continuam no estado. À noite, pancadas de chuva acompanhadas por trovoadas isoladas no Vale do Juruá. Nas demais regiões do estado, apenas possibilidade de chuva em cidades como Rio Branco, Sena Madureira e Epitaciolândia.

A temperatura mínima fica em torno de 18°C, em Porto Acre, e a máxima prevista é de 32ºC, em Cruzeiro do Sul. A umidade relativa do ar varia entre 55% e 95%.