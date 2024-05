Pitbull é morto com tiro na cabeça e donos registram B.O no Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um cachorro da raça Pitbull, chamado Shangay, de 9 anos, foi morto a tiro no último domingo, 12, no município de Jordão, interior do Acre.

O incidente gerou indignação na família do animal. Daniele Souza, esposa do tutor do Pitbull, expressou sua indignação, afirmando que Shangay era um animal dócil e não representava perigo para os moradores.

“Ele saiu da casa da minha sogra para a rua, e foi então que, por volta do meio-dia, ouvimos o disparo. Shangay era um cachorro manso”, disse ela.

Após a morte do pet, a família agora busca identificar e responsabilizar o autor do disparo, tendo registrado um boletim de ocorrência na delegacia local. Daniele relatou que o delegado José Ronério solicitou o projétil para iniciar a investigação.

“O tiro atingiu a sobrancelha do animal, indicando que foi disparado de perto. O projétil atravessou a cabeça, atingiu o coração e se alojou na costela. Vamos entregar o projétil à polícia”, informou.

Antônio da Rocha, dono do animal, e sua esposa Daniele Souza, manifestaram-se nas redes sociais, descrevendo o ato como brutal e clamando por justiça. Eles apelam para que as autoridades apliquem a punição adequada ao responsável pelo crime, conforme previsto nas leis Federal e Estadual (14.064/20 e 4.177/23). “É inaceitável que atos de violência como este permaneçam impunes. Esperamos que as autoridades atuem decisivamente para identificar e punir os culpados”, declararam.

