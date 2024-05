Operação conjunta apreende madeira ilegal em Capixaba

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma operação conjunta entre Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen), o Batalhão de Policiamento Ambiental, da Polícia Militar do Estado do Acre, o Instituto do Meio Ambiente do Acre (Imac) e Ministério da Pesca e Aquicultura, resultou na apreensão de madeira oriunda da exploração ilegal, no município de Capixaba.

Em nota, os representantes das instituições disseram que “o sucesso da operação representa um avanço significativo na preservação dos nossos recursos naturais e no combate ao crime ambiental”.

A madeira apreendida será destinada a projetos dentro do sistema prisional, para que sejam realizados trabalhos como a construção de móveis.