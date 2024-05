MPAC convoca três novos promotores de justiça; posse é prevista para julho

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Procurador-Geral de Justiça, Danilo Lovisaro do Nascimento, anunciou a convocação de três novos Promotores de Justiça Substitutos aprovados no XIII Concurso para o cargo no Ministério Público do Estado do Acre (MPAC). A notícia foi divulgada na edição desta segunda-feira, 13, do Diário Eletrônico da instituição.

Os profissionais convocados são Natalia de Castro Zacariotti, Luã Brito Barbosa e Leandro Leitão Noronha. De acordo com o Ato PGJ N° 36/2024, eles têm até o dia 7 de junho para apresentar a documentação necessária para a nomeação e posse.

No ano passado, em julho, o MPAC já havia empossado 11 promotores de Justiça do mesmo concurso, que atualmente exercem suas funções nas comarcas do interior do estado.

O Procurador-Geral enfatizou a importância da inclusão dos novos membros para o fortalecimento da atuação do MPAC, sobretudo nos municípios. “Recentemente dois promotores de Justiça deixaram a carreira para atuar em outros estados e, em razão disso, há a necessidade de suprir imediatamente as vagas. É um compromisso institucional manter a qualidade dos serviços e a eficiência da atuação do MPAC, por isso, com a devida celeridade foi feita imediatamente a convocação de três novos integrantes”, declarou.

A cerimônia de posse está agendada para julho, durante as celebrações de aniversário do MPAC, com a data exata ainda a ser anunciada. O XIII Concurso para Promotor de Justiça Substituto, realizado pelo Cebraspe, teve início em janeiro de 2022 com a abertura das inscrições e contou com a participação de 1.015 candidatos.

Com informações da Agência de Notícias do MP-AC