César Tralli faz sucesso e pode ser o substituto de Bonner; entenda

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Cesar Tralli, contratado da Globo desde 1993, tem se destacado como um dos jornalistas mais respeitados e premiados do Brasil. Tralli começou sua carreira na emissora como correspondente internacional e repórter especial, evoluindo para âncora.

Entre 2011 e 2021, comandou o SPTV 1ª Edição, e depois passou a liderar o Jornal Hoje, além do Edição das 18h na GloboNews. Durante as férias de William Bonner, Tralli tem dividido a apresentação do JN com Renata Vasconcellos, mostrando grande sintonia no vídeo.

Com a crescente notoriedade, Tralli é considerado um substituto natural de William Bonner no Jornal Nacional. Embora Bonner, de 60 anos, ainda seja uma presença constante e respeitada na emissora, a Globo parece estar preparando Tralli para eventualmente assumir o papel dele.

Anúncios

Fontes internas do Na Telinha indicam que Tralli pode pular do Jornal Hoje diretamente para o Jornal Nacional, sem passar por um “estágio” no Fantástico, especialmente após a recente troca de Ali Kamel por Ricardo Villela na direção de jornalismo.

Além de Tralli, outro nome cotado para substituir Bonner é Rodrigo Bocardi, do Bom Dia SP, embora sua candidatura tenha perdido força nos últimos meses.

Veja a foto!