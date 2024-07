Bombeiro aposentado capota carro na estrada de Porto Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um grave acidente de trânsito que ocasionou um capotamento deixou o major aposentado do Corpo de Bombeiros Militar do Acre, João Pontes de Lima, de 70 anos, e Raimundo Nonato Narciso Braga, de 47 anos, feridos na noite dessa quinta-feira, 25, no km 13 da rodovia AC-10, conhecida como estrada de Porto Acre.

Testemunhas relataram que o major João Pontes dirigia seu veículo modelo Hilux, de cor prata, no sentido Rio Branco/Porto Acre, em direção a uma colônia para caçar. No km 13, o veículo saiu da pista devido a um desnível no asfalto, perdeu o controle e capotou, parando em um barranco. Ambos os ocupantes permaneceram dentro do carro após o acidente.

João Pontes sofreu dores nas costas, na coluna cervical e escoriações pelo corpo. Raimundo Nonato teve dores nas costas, na coluna cervical, um corte na cabeça e escoriações. Dentro do carro, foram encontradas cinco espingardas e uma pistola, supostamente pertencentes ao militar.

Anúncios

Uma ambulância de suporte básico do SAMU, que passava pelo local transportando uma paciente, prestou os primeiros socorros e acionou outra ambulância para apoio e resgate das vítimas, que foram levadas ao pronto-socorro de Rio Branco em estado estável.

Populares que passavam pelo local também ajudaram e chamaram a Polícia Militar, que enviou uma guarnição para isolar a área e aguardar a perícia. Após os procedimentos, as armas foram devolvidas aos familiares e o veículo removido por um guincho.