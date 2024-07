Liminha sobre trabalho com Rebeca e Patrícia Abravanel: “Vai ganhar da Globo”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Uma das figuras mais folclóricas da história do SBT, Liminha é testemunha de momentos icônicos da TV brasileira, afinal atuou com assistente e diretor de palco de nomes como Silvio Santos, Gugu Liberato (1959-2019), Celso Portiolli e Patrícia Abravanel.

Em entrevista ao podcast Aqui Tudo Pode, de Evandro Hazzy, o profissional, que está com 59 anos, dos quais dedicou mais de 40 à emissora do Homem do Baú, abriu o jogo sobre as filhas do patrão, Patrícia e Rebeca Abravanel.

“A Patrícia tem a identidade dela, tem a escola do pai, tem o DNA do pai. Ela tem o jeito dele, para igual ele, e não é que ela imite ele, às vezes parece até que eu estou falando com ele. Nós temos uma grande intimidade, o que torna mais agradável trabalharmos juntos, porque eu conheci ela pequenininha. Ela vai ser uma pessoa que vai ganhar da Globo, pode escrever”, afirmou Liminha.

“Eu sou um cara que cuido deles. Eu solto os caras, eu deixo eles à vontade. Como, por exemplo, a Rebeca, filha do Silvio, quando ela veio para fazer o Roda a Roda, ela era travada, eu com meu jeito de brincar, eu solto ela”, relatou o assistente de palco.

O funcionário do SBT também destacou a longa parceria com Silvio Santos. “O Silvio tem um astral maravilhoso, sempre foi um cara brincalhão. O Silvio é o cara que ganha dinheiro sorrindo. Eu trabalho com o Silvio há 42 anos e a gente aprende muito com ele, o Silvio é o tempo todo professor, ele é o mestre”, elogiou.

O sonho de Liminha no SBT

Em 2022, ao completar 57 anos, Liminha ganhou uma declaração da esposa, Fernanda Fiuza, nas redes sociais, que aproveitou para revelar um sonho profissional do marido. “Não desista de ter o seu programa”, afirmou a dentista.

“Amor, desejamos muita saúde para que você possa continuar a realizar todos os seus sonhos”, escreveu Fernanda. “Você vai ser maltratado, você vai ser julgado pelos outros, você vai ser humilhado, mas lembre-se: Os humilhados serão exaltados!”, completou.

Atualmente, Liminha tem trabalhado com Rebeca Abravanel no Roda a Roda e com Patrícia no Programa Silvio Santos. Ele ainda acumula passagens pelo TV Animal, Passa ou Repassa, Domingo Legal, Viva a Noite, Sabadão e Teleton.