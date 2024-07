Acre recebe alerta para aumento de síndromes respiratórias

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O novo Boletim InfoGripe divulgado pela Fiocruz mostra que o vírus sincicial respiratório (VSR) se mantém como a principal causa de internação e óbitos em crianças pequenas, ainda que tenha registrado queda nas últimas semanas. A atualização constatou que alguns estados do Norte registram continuidade do aumento de casos de VSR e rinovírus na população até 2 anos.

Apesar de a análise ter observado sinais de interrupção do crescimento ou início de redução das hospitalizações por VSR e influenza A em alguns estados do Centro-Sul, ainda há manutenção do crescimento dos casos do vírus influenza, especialmente entre os idosos, e do VSR e rinovírus em crianças em alguns estados do Sul e Sudeste.

“Quatro unidades federativas apresentam crescimento de Sindromes Respiratórias Agudas Graves na tendência de longo prazo: Acre, Bahia, Minas Gerais e Roraima. Entre as capitais, cinco têm indícios de crescimento nos casos de SRAG: Boa Vista, Fortaleza, Rio Branco, Salvador e São Luís”, diz a Fiocruz.

Em nível nacional, o estudo aponta indícios de queda de SRAG na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) e de curto prazo (últimas três semanas).

A atualização, que tem como base os dados inseridos no SivepGripe até dia 20 de julho, é referente à Semana epidemiológica 29, de 14 a 20 de julho.

Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os casos positivos foi de 21.0% para influenza A, 1.0% para influenza B, 36.8% para vírus sincicial respiratório e 10.0% para Sars-CoV-2 (Covid-19 . Entre os óbitos, a prevalência entre os casos positivos foi de 41.0% de influenza A, 1.7% de influenza B, 15.0% de vírus sincicial respiratório e 27.4% de Sars-CoV-2 (Covid-19).