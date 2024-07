‘Vou voltar’: Como Céline Dion enfrentou doença para retornar aos palcos

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Céline Dion e Lady Gaga cantarão juntas nesta sexta-feira (26), na abertura das Olimpíadas 2024, segundo a imprensa internacional.

Este será a primeira grande apresentação pública de Dion desde que ela se afastou dos palcos para tratar a síndrome da pessoa rígida, distúrbio com o qual foi diagnosticada em agosto de 2022. Veja a trajetória da cantora desde a descoberta da doença até seu possível retorno no evento esportivo:

Shows cancelados e diagnóstico

Anúncios

Em outubro de 2021, a cantora cancelou shows que ocorreriam nos meses seguintes e adiou o início de sua residência em Las Vegas citando “sintomas imprevistos”. Entre os sintomas descritos pela cantora à época dos cancelamentos, estavam “espasmos musculares severos e persistentes”. Em janeiro do ano seguinte, ela cancelou os shows restantes e disse estar frustrada com o progresso lento do tratamento pelo qual estava passando.

Em agosto de 2022, Céline foi diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida, o que só revelou ao público em dezembro daquele ano. “[A síndrome] afeta algo como uma pessoa em um milhão. Enquanto ainda estamos aprendendo sobre essa condição rara, agora sabemos que é isso que vem causando todos os espasmos que venho tendo. […] Estou trabalhando com meu fisioterapeuta todos os dias para reconstruir minha força e minha habilidade de me apresentar, mas tenho que admitir que tem sido uma batalha.” Em maio do ano seguinte, Céline cancelou o restante de shows que estavam agendados para 2024.

Tratamento longe dos holofotes

“Ela está rezando por um milagre”, disse Claudette Dion, irmã da cantora, em agosto do ano passado. “É uma doença sobre a qual sabemos tão pouco. Existem espasmos —são impossíveis de controlar. Você sabe quem costuma pular durante a noite por causa de uma cãibra na perna ou na panturrilha? É um pouco assim, mas em todos os músculos”, contou à revista Hello! Canada. Em outra entrevista, ao portal 7 Jours, Claudette disse que Céline estava arrasada por estar longe dos palcos e sofrendo com a perda de controle dos músculos.

A cantora fez sua primeira aparição pública em novembro de 2023 após três anos longe das câmeras. Ela foi a um jogo de hóquei no gelo acompanhada dos filhos René-Charles, Nelson e Eddy, e cumprimentou os atletas do seu time do coração, Montreal Canadiens, no vestiário.

Céline retoma vida pública em 2024 e divulga documentário sobre doença

Em fevereiro deste ano, Céline fez uma aparição surpresa no Grammy. Ela apresentou a categoria de Álbum do Ano, a mais aguardada da noite. Taylor Swift levou o prêmio e foi criticada por ignorar a cantora no palco.

Em entrevistas, a cantora disse que voltaria aos palcos “mesmo que tivesse que engatinhar” e deu detalhes da luta contra a doença. “[Cantar com a doença] é como se alguém estivesse te estrangulando. É como se alguém estivesse empurrando sua laringe/faringe”, disse.

A doença não tirou nada de mim. Vou voltar ao palco, mesmo que tenha que engatinhar. Mesmo que eu tenha que falar com as mãos, eu o farei. Eu vou.

Céline Dion em entrevista a NBC

Ela contou ainda que instalou botões de pânico em casa e que conta com a ajuda dos filhos durante o tratamento. “Eles são tão incríveis porque todas as noites eles vêm e dizem ‘Mãe’, e eu digo, ‘Sim?’. ‘Só queremos ter certeza de que você está bem'”, contou ela.

Em junho, o Prime Video lançou o documentário “Eu sou: Céline Dion”, que acompanha o diagnóstico e tratamento da cantora, mostrando inclusive uma crise de espasmos agonizante pela qual ela passa. “Quando mostrei a minha edição, ela pediu para que eu não mexesse em nada naquela cena. Ela queria que eu a mantivesse como estava. Isso me deu coragem de manter a sequência, pois percebi que ela queria que o mundo entendesse como essa doença se parece e a faz sentir”, contou a diretora Irene Taylor em entrevista a Splash.

“Eu Sou: Céline Dion” acompanhou a artista em sua intimidade. O documentário traz filmagens que mostram Céline recebendo remédios na veia, conversando com os filhos, e até mesmo tomando importantes decisões, como quando conta aos fãs sobre sua condição por meio de um vídeo.