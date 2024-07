Acre tem previsão de clima seco e sem chance de chuva nesta sexta-feira

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A previsão do tempo para esta sexta-feira, 26, indica um dia seco e ensolarado no Acre. Em Rio Branco, a temperatura máxima deve alcançar 37°C.

Segundo o portal O Tempo Aqui, na região leste e sul do Acre (microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira), o tempo será firme, seco e ensolarado, com uma noite amena. Não há previsão de chuvas. As temperaturas mínimas variam entre 16°C e 19°C, enquanto as máximas ficam entre 34°C e 37°C.

No centro e oeste do Acre (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá), a previsão também é de tempo firme, seco e ensolarado, sem chuvas. As temperaturas mínimas variam entre 19°C e 22°C, e as máximas, entre 34°C e 37°C.

Anúncios

Baixa umidade do ar previsto para o fim de semana

Após o Acre registrar a menor umidade relativa do ar do ano, com apenas 27%, ocorrida em Rio Branco na última terça-feira, 23, novos recordes de dias secos deverão ocorrer neste fim de semana, o último de julho. Entre sábado e segunda-feira próximos, a umidade do ar mínima, na parte da tarde, deverá ficar abaixo de 25%, podendo atingir percentuais inferiores a 20%, o que caracterizaria o estado de alerta para a saúde humana. Entre 20% e 30%, ocorre o estado de atenção para a saúde. Mesmo durante as noites, a umidade máxima estará baixa, girando entre 45% e 65% no leste e no sul do Acre.

Os dias estarão ensolarados, sem a menor probabilidade de chuvas, com temperaturas que poderão atingir a marca de 38°C em alguns municípios do Acre. Durante as noites, a temperatura cai para menos de 20°C ao amanhecer no centro, leste e sul do estado. No oeste acreano, as mínimas oscilam entre 20°C e 23°C. Assim, em geral, apesar do calor diurno, as noites ficam amenas.