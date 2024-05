Festa das mães reúne mais de 5 mil pessoas em Cruzeiro do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Um bolo de 50 metros, um caminhão de prêmios, vídeos com histórias marcantes de mães, lanche, música e emoção marcaram a Festa do Dia das Mães em Cruzeiro do Sul, que contou com mais de 5 mil pessoas. O evento, que começou às 17h, prosseguiu até 22 horas com a praça lotada.

Fogões, televisores, máquina de lavar, ventiladores, geladeiras e carteira de habilitação foram alguns dos 150 prêmios sorteados que fizeram a alegria das mães que receberam uma pulseira com o número do sorteio.

O prefeito Zequinha Lima, ao lado de sua mãe, Cleonice Lima, e da Primeira-Dama, Lurdinha Lima, agradeceu a presença de todas destacando o compromisso da gestão municipal com políticas públicas que beneficiam as mulheres, as mães do município, bem como toda a sociedade.

“A Praça está lotada, isso é gratificante para nós. A festa virou tradição aqui em Cruzeiro do Sul e é um privilégio estar aqui com a minha mãe a dona Cleonice, de 82 anos, minha Lurdinha, que também vieram prestigiar essa linda festa. Muitas mães levam pra casa os prêmios e no final nós coroamos com um grande bolo de 50 metros para comemorar essa data tão importante. Foi um feliz dia das mães para todas. Hoje foi festa e estamos também no dia a dia das mulheres, das mães com ações na saúde, assistência social, educação e muito mais”, celebrou o gestor municipal.

Mãe de quatro filhos e avó de três netos, Alcileide Nascimento, moradora do bairro Miritizal, comemorou a sorte de ter sido contemplada com uma geladeira durante o sorteio. “Quando anunciaram o meu número eu nem acreditei, minha neta que me avisou dizendo que eu tinha ganhado. No momento eu até duvidei, mas olhei certinho o número e confirmei que era eu a ganhadora. Estou muito feliz, pois já tenho uma geladeira que vou substituir por essa novinha, que vai me ajudar muito em meus afazeres de casa”, agradeceu.

Além da cidade, moradoras das áreas ribeirinhas e rurais participaram da comemoração pelo Dia das Mães no Centro de Cruzeiro do Sul. Rosa Miranda, de 54 anos, moradora do ramal 3, destaca a alegria em participar da festa. “Sou mãe de cinco filhos e estou muito feliz em participar dessa festa. É um momento único estar aqui comemorando essa data com as demais mães. Estou triste e feliz ao mesmo tempo. Feliz por participar dessa homenagem e triste, pois não tenho mais minha mãe perto, mas meus filhos me encorajaram a participar e cá estou eu aqui. Agradeço pela festa que está sendo muito gratificante”, agradeceu.

Ações para as mães

Durante o evento em homenagem às mães, vídeos com histórias emocionantes de mães, bem como citando as ações da gestão, foram exibidos na Praça Orleir Cameli. Destacaram que a Prefeitura de Cruzeiro do Sul cuida de quem cuida por meio de serviços garantidos para as mulheres, as mães do município.

Na área da saúde oferta consultas médicas, tratamento odontológico, exames e medicação. Só em março o Centro de Diagnóstico realizou 52 mil exames de laboratório e de imagens, como as ultrassonografias.

Alegrando o coração das mães, a gestão do prefeito Zequinha Lima entregou este mês, 11. 500 mil kits escolares com cadernos, lápis e outros Itens. Uma economia para as mães.

A Empresa Cruzeirense de Obras Públicas e Serviços de Urbanização – ECOPS, tem em sua gestão um quadro de mulheres que compõem 70% de sua força de trabalho.

Por meio do Grupo de Apoio ao Serviço Humanitário – GASH, liderado pela primeira dama do município, Lurdinha Lima, em mais de cem anos de fundação de Cruzeiro do Sul, tem agora primeiro Departamento de Políticas Públicas para as Mulheres.

Por meio de parcerias a prefeitura oferece cursos profissionalizantes para as mulheres em condição de vulnerabilidade social ou vítimas de violência doméstica. O Bolsa Família é pago para 14 mil mães do município.