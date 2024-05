Anitta revela bastidores de show com Madonna no RJ: ‘Nunca iria imaginar’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Anitta, 31, revelou em suas redes sociais um vídeo com cenas dos bastidores do show de Madonna na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, do qual participou no último sábado (4).

O que aconteceu

Anitta compartilhou momentos de antes e depois do show. No vídeo, a cantora surge em cenas enquanto se prepara para a apresentação, fazendo a maquiagem e o trajeto até o palco.

Veja o vídeo:

A artista confessa ter ficado emocionada com a oportunidade. “Gente, foi incrível participar de um show assim, de uma celebração de uma pessoa, de uma carreira de 40 anos, que mudou a vida de tanta gente, fez tanta revolução para as mulheres, para toda a comunidade LGBTQ+.”

“Eu acho que foi incrível. Eu me sinto honrada por ela ter meu telefone, me ligar, me conhecer, me chamar. Isso pra mim é uma honra. Eu nunca poderia imaginar na minha vida ter uma amiga como a Madonna, viu, gente.”

O show arrastou 1,6 milhão de pessoas para as areias de Copacabana. Além de Anitta, Pabllo Vittar também subiu ao palco para se apresentar ao lado de Madonna.