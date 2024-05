Wanessa Camargo fala sobre arrependimento do BBB24

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Depois de participar do BBB 2024 e desagradar a maioria dos brasileiros com a sua passagem, Wanessa Camargo está pronta para retornar aos palcos nessa sexta-feira (10). Com 20 anos de carreira, ela admitiu para a revista Quem que, apesar de tudo, não se arrepende de ter topado o reality show da Globo.

De acordo com a filha de Zezé di Camargo, a experiência no programa foi um turbilhão de emoções e aprendeu muito com todos os seus erros e acertos ao longo do confinamento.

Anúncios

“[Participar do programa] Foi uma experiência transformadora, sem dúvidas, um turbilhão de emoções, mas saí fortalecida no fim. Não tem como não evoluir. Passei e ainda estou passando por um processo intenso de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Aos poucos estou vendo o impacto disso na minha arte na medida que estou retornando para o estúdio e produzindo um novo material”, falou ela.

Apontada com vários adjetivos negativos, Wanessa Camargo revelou saber reconhecer seus pontos altos e também as falhas que teve no reality, principalmente com Davi Brito, o campeão do programa.

”No fim do dia, só eu sei o que senti quando estava lá e o que me motivou a aceitar o convite. Eu acho que eu precisava passar por tudo o que passei para chegar no caminho que eu estou hoje”, disse.

Wanessa Camargo foi apoiada pela família após ser expulsa do BBB24

Após ser expulsa do programa, com a reta final se aproximando, Wanessa Camargo que saiu cancelada pelo Brasil, disse ter recebido o apoio e todo acolhimento possível da família quando deixou o confinamento.

‘‘Minha família de fato foi o meu maior alicerce. Sem o apoio deles logo quando saí não sei como teria sido. Também conto com alguns amigos incríveis que se mostraram presentes no meu particular, seja pessoalmente ou até em mensagens constantes tão queridas e cheias de empatia”, comentou.