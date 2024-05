Show de humor, especial Dia das Mães e muito mais; veja a agenda do fim de semana

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Dos filmes às baladas, e especial Dia das Mães, confira o que movimenta os dias e as noites deste final de semana em nossa agenda cultural. Uma série de programações deve atrair o público para curtir as opções de lazer fora de casa. As atrações incluem todos os públicos. Confira:

SHOW DE HUMOR COM TITELA

Anúncios

Na sexta-feira (10), será realizado o show do humorista Titela. O evento está marcado para as 19 horas, no buffet Samya, localizado no Loteamento São José, em Rio Branco. O valor das mesas varia de R$ 150 a R$ 180. Para mais informações, os interessados podem ligar no número (68) 99973 – 2380.

CASA DE BAMBA

Também nesta sexta-feira, 10, a Casa do Rio, localizado na rua Barbosa Lima, 146, no bairro Base, em Rio Branco, realiza mais uma edição da Casa de Bamba, com Bruno Damasceno. O primeiro lote dos ingressos promocionais está saindo a R$ 30.

BAILE DA CASINHA

Para os amantes de funk, a casa noturna Moon, localizada na estrada do Aviário, 1169, no Bosque, traz a 5ª edição do “Baile da Casinha”, também na sexta-feira, 10, com ingressos que variam de R$ 20 pista a R$ 900 o camarote. Para mais informações, os interessados devem ligar no número (68) 996082938.

BALADA MIX

A casa noturna Balada Mix, localizada no bairro Wanderley Dantas, no antigo supermercado Vem que Tem, traz nesta sexta, 10, a banda “Pegada 100 Vergonha” e o DJ Alex. A entrada é gratuita e a cerveja Skol custará somente R$ 9,99 até as 23h.

BAILE ESTAÇÃO DA DANÇA

A noite de sábado (11) começa às 20h com o “Baile Estação da Dança”, no Clube dos Oficiais, localizado no bairro Pedro Roseno, ao lado do Into. O evento já tem as participações confirmadas das bandas Trio Furacão, Pegada Prime, Farra sem Limite e Janderson Forrozeiro.

As informações e pré-venda dos ingressos ocorre através do número (68) 992172804.

DOMINGUEIRA ESPECIAL DIA DAS MÃES

No domingo, 12, a partir das 10h, a Domingueira Especial Dias das Mães no balneário Ilha do Sol, terá a banda Pegada 100 Vergonha, Silvio Viola e João Paulo. O almoço self-service custa R$ 49,99 KG e o balde de Brahma chopp R$ 39,99.

DIA DAS MÃES NO COÉ LOUNGE

Anúncios

Ainda no domingo, 12, o Coé Lounge realiza a “Domingueira” a partir das 17h, com a banda Trio Pegada de Luxo, JF o forrozeiro e Forró Requinte. A cerveja Skol até as 20h custará R$ 9,99 e petisco calabresa com fritas R$ 29,99.

SEMANA DE MUSEUS

Começa dia 15 e vai até dia 19 de maio a 22ª Semana Nacional de Museus, com o tema Museus, Educação e Pesquisa. O evento acontece no museu dos Povos Acreanos, que fica próximo ao novo mercado velho, no centro de Rio Branco.

ARRAIAL

Sem esquecer dos tradicionais arraiais que já estão acontecendo toda sexta, sábado e domingo pela cidade, confira alguns que estão rolando em Rio Branco.

CINEMA

O Dublê

Garfield – Fora de Casa

Planeta dos Macacos – O Reinado

Godzilla E Kong: O Novo Império

Guerra Civil

The Chosen – Quarta Temporada