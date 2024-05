José de Abreu xinga Jojo Todynho após polêmica; entenda

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Jojo Todynho causou polêmica ao falar da situação no Rio Grande do Sul. Na publicação, ela cobrou medidas do governo e muita gente não concordou com o que ela disse. José de Abreu não se aguentou ao ver a postagem nas redes sociais.

O ator, sem papas na língua, respondeu a funkeira com um xingamento. “Vaisifud*”.

O ator Tuca Andrade fez coro ao colega e ainda criticou Jojo: “Péssima cena, péssima atriz, mas pior de tudo: Tu tá chata pa carai”.

— Tuca Andrada (@TucaAndrada3) May 10, 2024



O que aconteceu com Jojo?

Diante de toda a situação da tragédia vivida no Rio Grande do Sul, Jojo Todynho compartilhou um vídeo em que cobrava atitudes mais enérgica do poder público para, principalmente, proteger a população do Sul do país.

“Vim aqui como ser humano convocar as autoridades, presidente da República , políticos e governantes pra botar a cara e a mão na massa pelo Rio Grande do Sul. O povo brasileiro já está mobilizado mas cadê o poder público?”, começou Jojo.

“Estão saqueando, abusando sexualmente de mulheres e crianças , a coisa está fora de controle. O povo brasileiro está dando uma lição de solidariedade, mas cadê o poder público? As doações estão sendo transportadas por iniciativa privada!”, acrescentou.

“Cadê a segurança pra proteger e garantir a integridade física desse povo???? Desculpem se falei algo errado, mas estou estarrecida com essa situação. Já era pra força nacional estar lá”, finalizou.

A postagem dividiu opiniões com algumas pessoas concordando com o que a cantora disse, enquanto outras pediam para que ela assistisse os noticiários que saberia as respostas para seus questionamentos.

