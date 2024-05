Governo do Acre lança campanha de arrecadação para vítimas de enchentes no RS

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em um gesto de solidariedade e apoio às famílias atingidas pelas históricas enchentes no Rio Grande do Sul, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), lança nesta sexta-feira, 10, uma campanha de arrecadação de donativos em apoio ao estado sulista.

As doações podem ser feitas na sede da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, localizada na Av. Nações Unidas, 2731, bairro Estação Experimental, em Rio Branco.

Desde a segunda-feira, 29 de abril, o Rio Grande do Sul enfrenta uma das piores calamidades naturais da história do Brasil, chegando a 431 municípios atingidos, o que equivale a mais de 86,7% do total das cidades gaúchas. Além disso, cidades inteiras estão submersas e milhares de pessoas foram desabrigadas e deslocadas de suas casas. O estado também contabiliza um total de 107 mortos e 134 desaparecidos.

A situação é de emergência e demanda uma resposta de todo o país. Por meio da campanha realizada no Acre, poderão ser arrecadados itens essenciais para o alívio imediato das vítimas, incluindo alimentos não perecíveis, água mineral, produtos de higiene pessoal e limpeza, roupas para adultos e crianças, fraldas e leite para bebês, entre outros. Além disso, colchonetes, colchões, lençóis, cobertores, roupas de cama e ração para animais são igualmente necessários para proporcionar conforto e assistência às famílias afetadas.

A titular da pasta, Maria Zilmar da Rocha, destaca que o momento é de solidariedade e apoio às famílias do Rio Grande do Sul, o que requer envolvimento dos estados e de todo país. “Estamos abrindo essa campanha, pois há milhares de pessoas que passam por situações de calamidade pública. Estaremos recepcionando essas doações para, posteriormente, enviá-las ao Rio Grande do Sul. Aos que desejarem realizar sua contribuição, estaremos abrindo o ponto de arrecadação na SEASDH e, consequentemente, de forma solidária, em todas as demais secretarias”, enfatiza a secretária.