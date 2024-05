Governo autoriza repasse de R$ 1,5 milhão para o futebol acreano

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em edição extra do Diário Oficial na noite desta quinta-feira, 9, o governo do Acre autorizou destinar recursos financeiros na ordem de R$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) para o fomento do desporto de alto rendimento, especificamente para o futebol profissional acreano.

Os recursos serão disponibilizados por meio de acordo firmado entre o Poder Executivo e a Federação de Futebol do Acre Art.

As maiores premiações vão para o campeão e o vice do campeonato profissional. Cada clube receberá R$ 150 mil, mais o valor pela participação na competição. Há também repasse para a premiação do futebol feminino e para as categorias de base.

Veja abaixo o detalhamento do repasse: