Feira terá arte, comida, música e especial Dia Das Mães no Lago do Amor

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Mais uma edição da Feira do Amor apresenta atrações do artesanato regional, comidas típicas e causas sociais neste fim de semana, entre os dias 10 e 12, a partir das 16h, no Lago do Amor, em Rio Branco, com uma programação especial em alusão ao Dia das Mães, comemorado no próximo domingo.

Promovida pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Turismo e Empreendedorismo (Sete), a feira conta com a participação de empreendedores da Economia Solidária, trazendo uma variedade de produtos e opções para presentear as mães.

Anúncios

A Feira do Amor apresenta uma programação diversificada, com destaque para as comidas típicas, jardinagem e recreação infantil, e um espaço ideal para comprar o presente do Dia das Mães, além de abraçar causas sociais com a promoção da “Caminhada das Mães” – uma parceria da Sete e da Clínica Belle Plástica, que arrecadarão alimentos não perecíveis para doação à instituição de acolhimento de crianças e adolescentes.

O secretário de Turismo e Empreendedorismo, Marcelo Messias, ressalta a importância do evento: “A Feira do Amor representa uma celebração em diversos aspectos, pois não só comemora a importância de personagens significativas e contribui com causas responsáveis, mas também impulsiona a economia local e proporciona uma excelente opção de entretenimento para a população acreana nessa ocasião especial”, destacou Messias.

Além das atrações tradicionais, a programação da feira inclui atendimento aos doadores de sangue pelo Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) e a apresentação de artistas locais com o apoio da Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM).

Abertura da Feira do Amor

A abertura oficial da Feira do Amor será nesta sexta-feira, 10, às 16h, no Lago do Amor. No espaço, haverá atendimento aos doadores de sangue por equipes especializadas do Hemoacre. A festa também conta com apresentação musical.

Na praça de alimentação, haverá comidas tradicionais da região, como salgados, galinha picante, rabada e o tradicional tacacá, além de carne ao molho madeira, carne na chapa, cachorro quente e doces regionais.

Caminhada das Mães

A Feira do Amor continua no sábado, 11, com a “Caminhada das Mães”, às 16h, uma parceria entre a Sete e a Clínica Belle Plástica. Para participar da caminhada, basta levar 1 kg de alimento não perecível e preencher a ficha de inscrição pelo link. Os alimentos arrecadados serão doados para o Educandário Santa Margarida.

Após a Caminhada das Mães, haverá aulas de aeróbica e de dança, além de sorteio de brindes para as mães, como vouchers em lojas de roupas, camisetas e um mês de academia com personal trainer.

Dia das Mães

No Dia das Mães, celebrado sempre no segundo domingo de maio, dia 12 neste ano, a Feira do Amor inicia as atividades a partir das 16h, e a partir das 19h a cantora Isabel Cordeiro anima a festa. Durante os três dias de evento, a tenda “Mulheres que se cuidam”, composta por representantes da Mary Kay, realizará gratuitamente procedimentos como limpeza de pele e maquiagem.

Confira a programação completa:

Sexta-feira – 10 de maio

Anúncios

Abertura – 16h

Ônibus Hemoacre – 16h

Tenda Mulheres que seu cuidam (Mary Kay) – 16h

Apresentação artista Edu Casseb (FEM) – 19h



Sábado – 11 de maio

Início e Caminhada das Mães (Sete e Clínica Belle Plástica) – 16h

Aulas de aeróbica e dança, e sorteio de brindes – Após a Caminhada das Mães

Apresentação Dj Roney Mattos – 17h

Tenda Mulheres que seu cuidam (Mary Kay) – 16h



Domingo – 12 de maio

Início – 16h

Tenda Mulheres que seu cuidam (Mary Kay) – 16h

Apresentação artista Isabel Cordeiro (FEM) – 19h