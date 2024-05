Desbarrancamento na ETA II pode deixar 60% de Rio Branco sem água

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Prefeitura de Rio Branco elabora um projeto para a instalação de novas bombas e tubos de captação de água, na tentativa de manter o abastecimento de água em toda a capital acreana. De acordo com informações dadas pelo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom ao ac24horas na manhã desta sexta-feira (10), 60% da capital pode, a qualquer momento, ficar sem água.

“O sistema que está ali está condenado. Segundo geólogos consultados, não adianta fazer obra de contenção. Tomara que dê tempo da gente pegar esse recurso emergencial do Governo Federal e comprar os equipamentos, fazendo a instalação dele em lugar seguro, para que possamos continuar com o tratamento e abastecimento de água. Infelizmente é um problema detectado há mais de 20 anos, uma situação bastante crítica, mas com o reconhecimento de emergência vamos conseguir fazer esse trabalho lá”, afirmou Bocalom.

Os problemas geológicos a qual o prefeito Tião Bocalom se refere acontecem no barranco do rio Acre, nas proximidades da terceira ponte de Rio Branco, onde é baseada a Estação de Tratamento de Água II (ETAII), que capta água e lança para 60% da capital acreana. Nos últimos anos, o problema do movimento do solo tem causado milhões de prejuízos aos cofres públicos, já que a movimentação faz romper as adutoras e racha as estruturas da Estação.

Na última quarta-feira (08), o Ministro de Integração e Desenvolvimento Regional Waldez Goes reconheceu a situação de emergência na Estação de Tratamento de Água e Esgoto de Rio Branco (ETA) II. O custo estimado do remanejamento da captação é de R$ 14 milhões.