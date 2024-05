Correios do Acre passam a receber doações para o Rio Grande do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os Correios decidiram ampliar a campanha de arrecadação de doações para as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul à todas as agências do país.

Com isso, a população acreana pode fazer sua doação em qualquer agência do estado. Podem ser doados água, que é prioridade, alimentos da cesta básica, produtos de higiene pessoal, material de limpeza seco, itens de cama e banho e ração para pets.

Anúncios

A autarquia federal disponibiliza ainda um contato gratuito, onde a população pode tirar dúvidas sobre a campanha de doação. O número é 0800 725 0100.

Os Correios orientam que as doações entregues devem estar embaladas e identificadas para facilitar o envio às vítimas. As agências, onde podem ser feitas as doações, funcionam das 8h às 16h, sem fechar na hora do almoço.