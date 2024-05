Corpos de gêmeas siamesas chegam ao Acre hoje e serão velados em igreja de Brasiléia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O casal Alice e Adriano Fernandes, pais das gêmeas siamesas Aylla Sophia e Allana Rhianna, já está em Brasiléia, no Acre, onde a família aguarda a chegada dos corpos das filhas, que chegam a Rio Branco na noite desta sexta-feira, 10, em voo proveniente de Brasília.

As irmãs, que nasceram no último dia 3 de maio, no Hospital Materno Infantil da capital federal, unidas pelo tórax e compartilhando vários órgãos, entre os quais o coração, morreram na manhã desta quinta-feira, 9, após seis dias de muita expectativa da família de que tivessem sobrevida.

Após a chegada a Rio Branco, os corpos serão transportados para Brasiléia, cidade natal dos pais, e serão velados na igreja evangélica Assembleia de Deus, onde a família congrega, e o sepultamento será neste sábado, 11, segundo as informações prestadas pela mãe.

Alice, sua mãe, Francisca, e o esposo Adriano chegaram ao Acre na noite desta quinta-feira. O translado dos corpos das crianças foi garantido pelo serviço de Assistência Social do estado do Acre, que manteve contato com a família logo depois que os óbitos foram informados.