Com bolo e entrega de brindes, Apae realiza festa em alusão ao Dia das Mães

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), em Rio Branco, realizou uma grande festa nesta sexta-feira, 10, em alusão ao Dia das Mães, celebrado no próximo domingo, 12. O evento ocorreu no pátio da instituição de ensino especial.

Dangela Ferreira de Souza Santos, mãe da Bryama Santos, agradeceu a homenagem feita para as mães. “Estou muito feliz com essa linda festa. A Apae faz parte da vida da minha filha, da minha e de toda nossa família. Tudo foi feito com muito carinho”, disse.

Anúncios

A presidente da entidade, referência no acolhimento de pessoas com deficiência, Maria do Carmo Pismel, a Carminha, falou com emoção da celebração da data.

“Elas são mães, guerreiras e merecem toda nossa homenagem! Alguns pais que também fazem o papel de mãe participaram do evento. Entregamos algumas lembrancinhas, bolo e lanche para todos. Parabéns a todas as mamães”, comentou a gestora.