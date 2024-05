ACISA doa R$ 30 mil para município alagado e hasteia bandeira do Rio Grande do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre (ACISA), em homenagem às vítimas do desastre hidrológico do Rio Grande do Sul, anunciou nesta sexta-feira (10) a doação de R$ 30 mil à Câmara dos Dirigentes Logísticos de Igrejinha, e num ato simbólico de união, fez o hasteamento da bandeira do estado.

O presidente da ACISA, Marcelo Moura, disse que o envio de recursos é uma demonstração de que todos que puderem devem colaborar. “Temos que fazer nossa parte, inclusive no Acre. Se nós acharmos que por nossa ajuda ser limitada é pouca e acabarmos não fazendo, ninguém faz. Nós temos que mostrar que uma boa ação desta tem que ser exemplo”, afirmou Moura.

Almir Antônio, natural do Sul do país, disse que em meio a um momento tão triste onde 400 mil pessoas estão desabrigadas no Rio Grande do Sul, boas ações trazem felicidade. “É claro que dinheiro nenhum vai tirar a dor que essas pessoas estão sentindo. Toda a situação é muito triste, mas com essa oportunidade de ter ajuda aos nossos conterrâneos me sinto feliz”, disse.

Igrejinha, no Rio Grande do Sul, é uma cidade a pouco mais de 30 quilômetros de Gramado, cuja enchente destruiu 70% da cidade.