N.Lima critica Petecão por voto favorável ao retorno do DPVAT

O vereador N. Lima (Progressistas) criticou, na sessão desta quinta-feira, 9, na Câmara de Vereadores, o senador Sérgio Petecão (PSD) pelo voto do parlamentar favorável à volta do DPVAT, o novo seguro obrigatório para veículos.

Dos três senadores acreanos, Petecão foi o único que votou a favor. A aprovação foi com o número mínimo, já que 41 senadores votaram sim pela volta do DPVAT.

“Eu sempre digo que um voto pode mudar a vida de um município, de um estado ou do país. O Petecão, que é meu amigo em particular, mas na política faz um trabalho complicado, votou a favor. A gente sabe que quem paga esse imposto é aquele que se esforça para ter um carro, uma moto e vive no aperto”, afirmou.

Lima questionou ainda a ausência do senador Márcio Bittar (União Brasil) que não esteve presente na votação. “Na relação dos senadores que votaram, no nome do Márcio Bittar não tem nem sim, nem não, porque ele faltou . Tem que vir à público se explicar, já que ele também bateu nisso”, falou o vereador.

O outro senador acreano, Alan Rick (União Brasil) votou contra a volta do DPVAT. Segundo estimativas feitas pelo próprio Congresso, o seguro, que será pago uma vez ao ano a partir de janeiro de 2025, deve custar entre R$ 50 e R$ 60.