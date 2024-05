Mulher invade apartamento de ex com atual marido e agride vítima na Capital

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Jean Abinos de Araújo, de 47 anos, foi agredido a golpes de ripa e ferido com gargalo de garrafa após ter seu apartamento invadido na tarde desta quinta-feira, 9, na Travessa Alter Dias, situada no bairro Chico Mendes, região do São Francisco, em Rio Branco.

De acordo com relatos da vítima, ele estava em seu apartamento quando a ex-esposa e o atual marido dela chegaram de forma repentina, iniciando um ataque sem motivo aparente, utilizando uma ripa para desferir golpes contra Jean.

Não contentes com as agressões, o casal ainda utilizou uma garrafa quebrada para desferir dois golpes no abdômen de Jean, antes de fugirem do local.

Os gritos de socorro de Jean foram ouvidos pelos vizinhos, que prontamente acionaram a polícia e uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Os Paramédicos encontraram a vítima ensanguentada, prestaram os primeiros socorros no local. Posteriormente, Jean foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 3º Batalhão estiveram no local e em seguida realizaram patrulhamento na região do São Francisco, porém não conseguiram localizar o casal de criminosos. O caso será investigado pela Polícia Civil.