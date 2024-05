MP acompanha caso de mulher espancada por segurança em hospital do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Ministério Público do Acre (MP-AC) informou que está acompanhando as investigações sobre o caso de uma mulher agredida por um segurança do Hospital Dr. Sansão Gomes, na noite do último sábado, 4, em Tarauacá, interior do Acre.

Imagens que circularam nas redes sociais no domingo, 5, mostram o momento em que um segurança do hospital derruba a mulher no chão e a agride com um chute.

Logo depois, outro homem aparece e observa a agressão, sem tentar evitar o ataque. A vítima, que foi ouvida pela Polícia Civil, sofreu lesões corporais.

O MP-AC informou que fez o atendimento a um familiar da vítima, que relatou que ela faz tratamento contra a depressão, usa antidepressivos e foi ao hospital buscar atendimento.

As investigações apontaram que um policial militar também estava presente na ocasião, fato que será comunicada à Promotoria de Justiça Especializada de Controle Externo da Atividade Policial para providências que forem necessárias.

Já quanto aos outros dois, que são seguranças privados, a informação, segundo o MP-AC, é de que foram afastados das funções.