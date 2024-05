Filho atualiza estado de saúde de Datena após cirurgia para conter sangramento

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Após passar por uma cirurgia no aparelho digestivo há uma semana, o apresentador José Luiz Datena, de 66 anos, apresentou um sangramento na região do períneo e voltou a ser operado na mesma unidade no último domingo (5). Ele está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Nesta quinta (9), Joel Datena, de 47, primogênito do apresentador, conversou contou que o pai está ótimo e terá alta nesta sexta (10). As informações são do Portal Quem.

Datena está afastado de seu programa Brasil Urgente, na Band, desde o último dia 29 de abril. Desde então, o programa está sob comando de Joel Datena.

Em outubro do ano passado, Datena passou por duas cirurgias cardíacas. Ele já declarou que tem seis stents, pequenos dispositivos expansíveis de forma tubular, feito de nitinol, aço inoxidável ou uma liga de cromo e cobalto, que são inseridos no interior de uma artéria para prevenir ou evitar a obstrução do fluxo no local. Eles costumam ser indicados para tratar artérias entupidas ou para a prevenção de ruptura de aneurismas.