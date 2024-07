Revalida edição 2024/1: Divulgado gabarito preliminar da 2ª etapa

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Está disponível, no portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a versão preliminar do Padrão Esperado de Procedimentos (PEP) da segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2024/1. As provas foram aplicadas nos dias 20 e 21 de julho.

O período para interpor recursos sobre o PEP, por meio do Sistema Revalida, começa nesta quarta-feira, 24 de julho, e termina no dia 30 deste mês. A solicitação deve ter questionamentos relacionados apenas ao Padrão Esperado de Procedimentos. Nesse contexto, o desempenho individual não será analisado. Já as devolutivas sobre os recursos serão disponibilizadas em 20 de setembro, mesma data de divulgação do PEP definitivo e do resultado preliminar desta etapa do exame.

Habilidades clínicas – A prova é estruturada em um conjunto de dez estações, que são percorridas ao longo dos dois dias de exame. Os participantes realizam tarefas específicas, que podem incluir investigação de história clínica, interpretação de exames, formulação de hipóteses diagnósticas, demonstração de procedimentos médicos, aconselhamento a pacientes ou familiares, entre outras.

Para cada uma das dez estações de prova, é estruturado um PEP, similar a um gabarito, que expressa o conjunto de ações a serem realizadas. A análise do desempenho dos participantes ocorre por meio da correção dos procedimentos para, então, calcular-se a pontuação individual obtida.

Revalida – O exame subsidia o processo de revalidação, no Brasil, do diploma de graduação em medicina expedido no exterior. As referências são os atendimentos no contexto de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária, com base na Diretriz Curricular Nacional do Curso de Medicina, nas normativas associadas e na legislação profissional.

Composto por duas etapas (teórica e prática), o Revalida aborda, de forma interdisciplinar, as cinco grandes áreas da medicina: clínica médica, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, pediatria e medicina da família e comunidade (saúde coletiva). A participação na segunda etapa depende da aprovação na primeira, que contempla as provas objetiva e discursiva.

