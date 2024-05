Deolane Bezerra se pronuncia após presenciar morte na frente de casa

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Deolane Bezerra usou as redes sociais nesta quarta-feira (09), para justificar o sumiço de Justin, o cachorro de estimação da família. Por meio dos stories do Instagram, a ex-participante de A Fazenda revelou que o pet foi morto atropelado em frente de casa. O cão teria fugido pela lateral da mansão do condomínio de luxo que a família mora.

“Está todo mundo perguntando o que aconteceu com nosso cachorrinho, o Justin. Ele faleceu ontem, ele fugiu pela lateral da casa e acabou sendo atropelado na porte de casa. Está todo mundo muito triste, porque ele já está na família há 10 anos. Já chegou bebezinho. É difícil, vai entender os planos de Deus né?”, explicou Deolane Bezerra.

Anúncios

Posteriormente, a advogada se mostrou indignada com o ocorrido, e deduziu que o assunto não ficaria por debaixo dos panos caso ela fosse responsável por uma tragédia do mesmo porte. “Agora imagina se fosse eu, Deolane, atropelando o cachorro de alguém nesse condomínio? Ia ter placas de assassina e homicida aqui, porque né… É isso”, lamentou ela.

Nas redes sociais, internautas repercutiram sobre o relato de Deolane Bezerra. “Lembrei na hora do ‘trabalho’ que colocaram na porta dela. Desde criança minha avó falava que quando um bicho da nossa casa morria, é que ele tava se sacrificando pra algo de pior não acontecer na gente. Triste demais isso”, teorizou uma internauta. “Gente, nesse condomínio as coisas acontecem só com ela? Esses dias postou que fizeram macumba lá na porta da casa dela, e agora que atropelaram o cachorro lá também! Eu hein!”, comentou outra internauta.