Colo-Colo x Fluminense: escalações, arbitragem, onde assistir e retrospecto

Colo-Colo e Fluminense se enfrentam nesta quinta-feira, 09, às 21hs, no estádio Monumental David Arellano, em Santiago, no Chile, pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores 2024. Na competição, o tricolor vem de 2 empates e uma vitória, que aconteceu no primeiro jogo contra o time Chileno, em abril deste ano. Agora os dois times se encontram novamente para mais um embate.

O Colo-Colo é o mandante da partida e recebe o Fluminense em casa. Atualmente o time chileno está em segundo lugar no grupo e deve entrar em campo com o objetivo de não deixar o Fluminense se isolar na liderança. Apesar de estar invicto há 4 jogos na liga chilena, na fase de grupos da Libertadores, o time acumula um empate, uma vitória e uma derrota no primeiro embate contra o Flu. Além do retrospecto favorável ao Flu, o Colo-colo também enfrenta outro problema, a ausência de seu principal jogador, Arturo Vidal.

O Fluminense chega para o embate com o Colo-Colo com mais confiança, afinal vem de um empate de 2 a 2 contra o Atlético-MG com boas atuações, apesar de não ter saído com a vitória. O confronto desta quinta-feira é importante para que o tricolor mantenha a série invicta, e será uma disputa direta pela liderança do grupo, já que o Flu está em 1º e o time chileno em 2º. Para o jogo, o time das Laranjeiras poderá contar novamente com Keno, que está recuperado da lesão, mas estará sem Renato Augusto e John Kennedy, que continua afastado por indisciplina.

RETROSPECTO

O retrospecto de confrontos oficiais entre os dois times é curto. Foi apenas um jogo, que aconteceu em Abril deste ano, pela 2ª rodada da Libertadores. O Fluminense levou a melhor e venceu o Colo-Colo por 2 a 1, Marquinhos e Cano marcaram pelo Flu, e Paiva fez o gol do Time chileno.

FICHA DO JOGO

COLO-COLO X FLUMINENSE – 3ª RODADA DA FASE DE GRUPOS DA LIBERTADORES

LOCAL: Estádio Monumental David Arellano / Santiago-Chile

DATA: 09/05

HORÁRIO: 21hs

ÁRBITRO: Wilmar Roldán (COL)

ASSISTENTES: Alexander Guzmán e Richard Ortiz (COL)

VAR: Leonard Mosquera (COL)

ONDE ASSISTIR: ESPN e Star+

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

COLO-COLO

Cortez; Opazo, Falcón, Amor (Saldivia), Wiemberg; Pavez, Gil e Palacios; Bolados (Zavala), Paiva e Pizarro.

FLUMINENSE

Fábio; Guga, Felipe Melo, Felipe Andrade (Manoel), Marcelo; Martinelli, Lima, Ganso; Arias, Marquinhos, Cano.