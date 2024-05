Ministro de Lula usa as redes sociais para desmentir deputado de Rondônia

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Em meio à crise provocada pelas enchentes no Rio Grande do Sul, o Ministro de Estado da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Roberto Severo Pimenta, recorreu ao Instagram para esclarecer informações consideradas falsas sobre a primeira-dama, Janja da Silva. Segundo o ministro, declarações feitas pelo deputado federal Coronel Chrisóstomo, do PL de Rondônia, na Câmara dos Deputados foi desmentida em uma tentativa de corrigir o que ele classifica como disseminação de fake news em um período crítico para o país.

Coronel Chrisóstomo afirmou em plenário: “A senhora dele, aquela senhora dele, foi para uma farra, para um show de farra. Não sou eu que estou falando, não, senhores. Basta ver os vídeos.” Essa acusação indicava que Janja da Silva, esposa do presidente Lula, do PT, teria participado de um show da Madonna no Rio de Janeiro enquanto o Rio Grande do Sul sofria com uma das maiores tragédias naturais de sua história, com enchentes devastadoras.

Respondendo a essas acusações, Paulo Pimenta expressou indignação com a postura do deputado. “Olha, gente, eu lamento profundamente. O deputado Coronel Crisóstomo, do PL, faz um vídeo, vai para a tribuna, inventando que a Janja estava no show da Madonna, o pior, dizendo que ele viu e que aparece no vídeo. Então, além de mentir, ele acredita na própria mentira, e dissemina com o único objetivo de semear o ódio, a desinformação, as fake news, no momento em que o Brasil precisa de união. Um coronel, gente, uma pessoa que devia honrar a própria trajetória, farda, o mandato”, declarou o ministro.