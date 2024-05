Sesc Mesa Brasil distribuiu 300 cestas básicas a famílias atingidas pelas cheias em Xapuri

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Sistema Fecomércio-Sesc-Senac Acre, por meio do Sesc Mesa Brasil no Acre, e o governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), distribuiu, nesta segunda-feira, 6, 300 cestas básica no município de Xapuri.

A ação, de acordo com a divulgação da iniciativa, representou início de mais uma etapa das entregas de 9 mil cestas básicas, equivalente a 120 toneladas de alimentos, destinadas a esta ação humanitária, que já atendeu aos municípios de Sena Madureira, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo e Rio Branco.

Uma das beneficiadas com umas das cestas, a moradora Ermelina Moncada disse não ter palavras para expressar a emoção e gratidão pela cesta recebida e explicou que vinha orando pela chegada de ajuda. “Chegou, porque Deus realizou esse sonho maravilhoso, em que muitas vidas estão sendo abençoadas. Só tenho a agradecer”, afirmou.

Marizete Melo, gerente de programa de assistência do Sesc Acre e coordenadora do Sesc Mesa Brasil, detalhou que, no município, as cestas foram destinadas a pessoas dos bairros Bolívia, Sibéria e aos idosos atendidos pela secretaria municipal de assistência social. “O sentimento é de dever cumprido”, disse.

