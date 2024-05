Ministério Público recomenda criação de Centro de Zoonoses em Sena Madureira

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A Promotoria de Justiça de Sena Madureira emitiu uma recomendação para a implementação de um Centro de Controle de Zoonoses em Sena Madureira. O documento visa garantir a saúde pública e o bem-estar animal, combatendo o abandono, a crueldade e a proliferação de doenças transmitidas por animais.

O promotor Júlio César de Medeiros, do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC), responsável pelo documento, destacou que as ações são para controlar a população de cães e gatos abandonados nas ruas da cidade, por representarem risco à saúde pública.

Reconhecendo o sofrimento dos animais abandonados, a recomendação diz que o município deve providenciar um abrigo provisório adequado, além de disponibilizar recursos humanos e materiais para o cuidado dos animais.

Entre as medidas recomendadas pelo MPAC, está a construção do Centro de Zoonoses, segundo as normas do Ministério da Saúde, no prazo de até um ano. O não atendimento da recomendação implicará na propositura de Ação Civil Pública contra a gestão municipal, além de multa diária.