Cruzeiro bate o Alianza e vence a primeira na Sul-Americana

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Deu Cabuloso na Colômbia. O Cruzeiro visitou o Alianza nesta terça-feira, pela Copa Sul-Americana 2024, e venceu a primeira no torneio continental. Em partida realizada no Estádio Armando Maestre Pavajeau, em Valledupar, a Raposa venceu os donos da casa por 3 a 0, com gols de Lucas Silva, Arthur Gomes e Rafael Elias.

Dessa forma, com o resultado, o Cruzeiro chegou aos seis pontos e está momentaneamente na segunda colocação do Grupo B. O Alianza, porém, segue com apenas um ponto, conquistado justamente no empate com o time mineiro em Belo Horizonte.



Primeiro tempo

Anúncios

O Cruzeiro começou a partida se lançando ao ataque e teve boa chance logo com quatro minutos. Em falta levantada na área, Zé Ivaldo apareceu sozinho, livre de marcação, de frente para o gol, mas chutou para fora. Os donos da casa equilibraram um pouco as ações na sequência e também tentaram controlar a partida, porém sem muita efetividade. Na reta final, a Raposa voltou a ser melhor e teve boa chance com Marlon, que chutou para fora. Aos 40, Matheus Pereira recebeu na esquerda e cruzou rasteiro. A bola passou por todo mundo e sobrou limpa para Lucas Silva na segunda trave. Com o gol aberto, ele só teve o trabalho de mandar para o fundo das redes.

Segundo tempo

A etapa final começou da melhor forma para o Cruzeiro: com gol. Aos três minutos, Rafa Silva recuperou bola no campo de ataque e fez grande jogada. O atacante deixou dois para trás, mas acabou travado na hora da finalização. Na sobra, porém, Arthur Gomes bateu de primeira e ampliou o marcador. Com o placar favorável, o time de Fernando Seabra não teve dificuldades para administrar a vantagem e esperar pelo apito final. Aos 33, Lucas Silva teve grande chance de marcar o terceiro e deixa o placar ainda mais elástico, mas parou na trave. Ele finalizou da entrada da área e viu o goleiro fazer boa defesa antes da bola explodir no poste. Nos acréscimos, afinal, Rafael Elias soltou uma bomba de fora da área e marcou um golaço com ajuda de desvio na marcação.

Sequência

Alianza e Cruzeiro voltam a campo pela Sul-Americana 2024 na próxima semana, pela quinta rodada da fase de grupos. Na quinta-feira, o Cabuloso encara o Unión La Calera (CHL) em casa, enquanto o time colombiano visita a Universidad Católica (ECU).

ALIANZA 0 X 3 CRUZEIRO

Copa Sul-Americana 2024 – Quarta rodada – Grupo B

Data: 07/05/2024, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Armando Maestre Pavajeau, em Valledupar (COL)

ALIANZA: Pier Grazziani; Efraín Navarro (Jair Castillo, intervalo), Luciano Ospina, Pedro Franco e Leonardo Saldaña; Rubén Manjarrés (Colpa, 10’/2ºT), Ever Meza e Santiago Orozco; Emerson Batalla (Marlon Torres, 27’/2ºT), Jesús Muñoz (Mayer Gil, 18’/2ºT) e Ruyery Blanco (Rentería, intervalo). Técnico: Hubert Bodhert

CRUZEIRO: Anderson; William, Zé Ivaldo (Neris, 38’/2ºT), João Marcelo e Marlon; Lucas Romero, Lucas Silva (Ramiro, 38’/2ºT) e Matheus Pereira; Álvaro Barreal (Villalba, 24’/2ºT), Arthur Gomes (Gabriel Veron, 18’/2ºT) e Rafa Silva (Rafael Elias, 24’/2ºT). Técnico: Fernando Seabra

Gols: Lucas Silva, 40’/1ºT (0-1); Arthur Gomes, 3’/2ºT (0-2); Rafael Elias, 47’/2ºT (0-3)

Árbitro: Andrés Merlos (ARG)

Assistentes: Miguel Savorani (ARG) e Pablo Acevedo (ARG)

Anúncios

VAR: Germán Delfino (ARG)

Cartão Amarelo: Ruyery Blanco, Emerson Batalla, Orozco (ALI); William, Zé Ivaldo (CRU)

Cartão Vermelho: –