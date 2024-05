Corinthians renasce no 2º tempo, bate lanterna e respira na Sul-Americana

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Corinthians foi praticamente inofensivo no primeiro tempo, mas melhorou na volta do intervalo e venceu o Nacional-PAR por 2 a 0, no Defensores del Chaco, pela quarta rodada da Sul-Americana.

Yuri Alberto foi decisivo, Matheuzinho ampliou no apagar das luzes e Carlos Miguel fechou o gol. O camisa 9 saiu do banco de reservas e voltou a marcar após ter ficado fora dos últimos jogos por problemas físicos, enquanto o paredão alvinegro teve mais uma atuação com brilho debaixo das traves.

O clube do Parque São Jorge subiu para a vice-liderança do Grupo F, agora com sete pontos. No outro jogo da rodada, o Racing-URU foi a oito e assumiu a ponta ao bater o Argentinos Juniors, que segue com seis e caiu para terceiro — apenas o primeiro avança direto às oitavas. Já o Nacional segue na lanterna da chave, com apenas um ponto.

O próximo jogo do Corinthians na Sul-Americana será na terça-feira da semana que vem (14), contra o Argentinos Juniors, na Neo Química Arena, pela quinta e penúltima rodada da fase de grupos. Antes, o time volta a campo no sábado (11) para visitar o Flamengo, pela sexta rodada do Brasileirão.

Curiosidade: O Nacional também é o último colocado do Campeonato Paraguaio e aumentou sua série negativa para seis jogos sem vencer.

Como foi o jogo

O Alvinegro paulista começou tentando impor seu ritmo, mas logo passou a sofrer com estocadas dos donos da casa. O time visitante até controlava a bola, mas não conseguia fazer a ligação para o ataque e levava pouco perigo diante de um adversário compacto em campo. Recuada, a equipe paraguaia pressionava os defensores alvinegros na construção das jogadas e arriscava nas bolas longas e contra-ataques.

Mesmo com suas limitações, o Nacional acertou a trave na única chance de um primeiro tempo fraco tecnicamente e com o Corinthians inofensivo. O Alvinegro paulista nem sequer acertou uma finalização no gol adversário, enquanto os mandantes se esforçaram, mas esbarraram no quesito qualidade. Os únicos lampejos do time brasileiro vinham de Wesley, mas a joia segurou demais e desperdiçou a principal oportunidade na etapa.

A partida continuou em marcha lenta na volta do intervalo, até que António fez mudanças e o time melhorou. A entrada de Yuri Alberto deu outra dinâmica ao ataque, liberou Romero para a ponta e o Corinthians reagiu.

O Corinthians encurralou o Nacional, fez o primeiro e insistiu até ampliar. O atacante paraguaio fez a jogada e o camisa 9 decidiu. Yuri ainda retribuiu a assistência para Romero, mas o segundo gol foi anulado. O time da casa teve um expulso nos acréscimos e levou o segundo no último lance da partida.

Lances de destaque

Nacional para na trave: Aos 22′ do 1º tempo, Bidon vacilou no meio de campo e o Nacional partiu em contra-ataque com superioridade numérica. Duarte recebeu na entrada da área e acertou a trave. No rebote, Carlos Miguel.

Romero arrisca de falta: Aos 5′ do segundo tempo, Romero bateu uma falta perto da área. Ele encobriu a barreira, mas o goleiro adversário se esticou para espalmar.

Carlos Miguel salva: Aos 10′, Meza desviou de cabeça na primeira trave após cobrança de lateral e Duarte emendou de primeira entre a marcação. No entanto, Carlos Miguel estava atento e, no reflexo, conseguiu defender.

Paredão alvinegro: Aos 18′, Duarte saiu nas costas da defesa após chutão do círculo central e mergulhou para desviar com o pé, mas Carlos Miguel defendeu mais uma.

Romero não marca por pouco. Aos 23′, Matheuzinho cobrou falta na esquerda direto para a área, Romero saiu completamente sozinho e cabeceou para o chão, à queima-roupa, em cima do goleiro adversário.

1×0: Aos 29′, Romero tabelou com Matheuzinho, disparou até a linha de fundo e cruzou. No meio da área, Yuri subiu livre e cabeceou firme para inaugurar o placar.

Carlos Miguel garante empate: Aos 35′, cabeceou na pequena área, e Carlos Miguel salvou de novo.

Gol do Corinthians anulado: Aos 45′, Yuri Alberto recebeu na intermediária, fez fila pela direita e cruzou para a área. Romero dividiu com a marcação e , mesmo no chão, empurrou para o fundo das redes. No entanto, o gol foi anulado por suposto toque de mão na bola.

2×0: Aos 45′, Matheuzinho ficou com a sobra na área, dominou e bateu cruzado. A bola triscou na trave e entrou para confirmar a vitória.

Ficha técnica

Nacional-PAR 0 x 2 Corinthians

Competição: 4ª rodada da fase de grupos da Sul-Americana

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai

Data e horário: 7 de maio de 2024, às 19h

Árbitro: Ángel Arteada Cabriales

Assistentes: Alberto Ponte e Freiker Colmenares

VAR: Carlos Orbe

Amarelos: Meza, Núñez, Wesley, Cáceres

Vermelho: Caballero

Gols: Yuri Alberto, aos 29’/1ºT, e Matheuzinho, aos 45’/2ºT

Nacional-PAR: Antony Silva; Juan Luis Alfaro, Brian Blasi, Claudio Núñez e Daniel Rivas; Gustvo Caballero, Leandro Mesa, Blas Cáceres e Juan Fernando Alfaro; Alan Gómez e Diego Duarte. Técnico: Víctor Bernay

Corinthians: Carlos Miguel; Fagner, Cacá, Félix Torres e Hugo; Paulinho, Breno Bidon e Guilherme Biro (Matheuzinho); Gustavo Mosquito (Yuri Alberto), Romero e Wesley (Gustavo Henrique). Técnico: António Oliveira