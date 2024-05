Carolina Portaluppi posta vídeo do pai, Renato Gaúcho, sendo resgatado por equipe no RS

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Carolina Portaluppi tranquilizou os seguidores nesta segunda-feira (06.05) ao compartilhar um vídeo do pai, Renato Gaúcho, sendo resgatado por uma equipe no Rio Grande do Sul. O treinador estava ilhado no hotel onde mora em Porto Alegre por causa das fortes chuvas que atingem o sul do país, deixando dezenas de mortos e centenas de pessoas desabrigadas.

Segundo a influenciadora, o local estava sem energia elétrica e a bateria do celular do ex-jogador estava acabando, impossibilitando seu contato.

Anúncios

Em um post, ela contou que o pai está seguro. “Estou postando aqui meu pai porque eu estava tão angustiada que não queria compartilhar com vocês o que eu tava sentindo! Deus, obrigada, não estou em contato com ele porque ele está sem telefone. Obrigada quem está me dando notícias por aqui”, escreveu na legenda.

Nos comentários, os seguidores postaram mensagens de conforto. “Carol! Parabéns pela tua iniciativa, toda tua ajuda! Que bom que teu pai está seguro 🙏🏼❤️💚💛”, escreveu um deles. “Graças a Deus 🙏💙”, publicou um outro. “Nessas horas não importa se tu é rico, se é o ídolo do Grêmio ou ídolo do Inter, não interessa nada, importante é se salvar”, afirmou uma outra.

Segundo dados mais recentes da Defesa Civil do Sul, divulgados nesta segunda-feira, 83 mortes foram confirmadas em razão dos temporais que atingem o Rio Grande do Sul. Além disso, há 111 desaparecidos e 276 pessoas feridas.

De acordo com o levantamento, são 141,3 mil pessoas fora de casa, sendo 19,3 mil em abrigos e 121,9 mil desalojadas (nas casas de familiares ou amigos). Ao todo, 345 dos 496 municípios do estado gaúcho registraram algum tipo de problema, afetando 850 mil pessoas.



Fonte: Vogue Globo