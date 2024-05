‘Cade o Neymar?’: Jogador é cobrado nas redes sociais sobre doações ao RS

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Diversos famosos se uniram para ajudar o Rio Grande do Sul, que está em alerta desde o dia 27 de abril, após fortes chuvas. As tempestades e as enchentes mataram 83 pessoas e mais de 100 estão desaparecidas – até o momento.

A tragédia que atinge o Sul motivou personalidades a fazerem doações e campanhas para os desabrigados da catástrofes. No entanto, alguns internautas sentiram falta de um nome: do jogador do Al-Hilal Neymar – que tem uma fortuna milionária.

No último final de semana, o camisa 10 da seleção brasileira expressou, em suas redes sociais, solidariedade às famílias atingidas pelas fortes chuvas e inundações que devastam o Rio Grande do Sul. Por meio dos Stories do Instagram, Neymar compartilhou imagens da enchente, mostrando casas destruídas, ruas alagadas e a força da correnteza das águas.

“Longe do Brasil, acompanhando tudo o que está acontecendo no Sul do país. Uma tragédia. Falando com algumas pessoas, confiando nas autoridades e orando para que tudo volte ao normal o mais rápido possível”, escreveu o atleta na legenda do post.

‘Cadê o Neymar’?

Após a influenciadora Virginia Fonseca doar R$ 50 mil para cada uma das três instituições diferentes que escolheu, somando, ao todo R$ 150 mil, a cantora Madonna, que fez um megashow no último sábado, 4, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, doar R$ 10 milhões, e o humorista Whindersson Nunes divulgar que o saldo da sua campanha para arrecadar dinheiro para ajudar as vítimas da tragédia foi de R$ 3 milhões, o menino Ney foi questionado por internautas se também ajudou o Rio Grande do Sul.

“Calma, dizer que ele (Neymar) não fez nada é absurdo. Ele sonegou impostos e construiu de maneira irregular”, ironizou um usuário no X (antigo Twitter).

“Gente, cadê o Neymar que tem tanto dinheiro e ainda não ajudou o Rio Grande do Sul?”, perguntou outro.

“Neymar é mais preocupado em pagar fiança de estuprador e jogar no celular”, disse um terceiro, referindo-se a quantia que foi emprestada ao jogador Daniel Alves, sentenciado por estupro na Espanha.

A nossa reportagem procurou a assessoria de imprensa de Neymar para saber se o jogador fez alguma doação e não foi divulgada, mas até o fechamento desta matéria ainda não tivemos retorno.