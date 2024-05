Bruna Marquezine vai ao MET Gala com R$ 4,5 mi em joias; veja look

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Bruna Marquezine, de 28 anos, está pronta para o MET Gala 2024, que ocorre nesta segunda-feira (6) em Nova York, nos Estados Unidos. O evento anual toma conta do Metropolitan Museum of Art, em Nova York, e marca a estreia da atriz brasileira na lista de convidados de Anna Wintour.

Ela escolheu um vestido longo branco, do estilista Tory Burch, para sua estreia no evento. As joias da artista foram o que mais chamou atenção da web: usando três brincos e dois anéis da Tiffany & Co, a morena vestiu mais de R$ 4,6 milhões apenas nos acessórios. Os brincos maiores, de platina e ouro amarelo de 18 quilates, estão avaliados em R$ 755 mil.

O segundo par de ornamentos é de platina com diamantes, custando uma bagatela de R$ 1,27 milhão, contando com 20 diamantes – que contabilizam nove quilates. Já o terceiro, também com diamantes, está na faixa de R$ 499 mil.

Bruna usou dois anéis: um de ouro branco com diamantes, na casa com R$ 267 mil, e outro de platina com diamantes que passam de cinco quilates no valor de R$ 1,82 milhão.

A estrela de Besouro Azul escolheu sapatos da Giuseppe Zanotti, marca italiana de calçados de luxo que já ornou pés como os de Bella Hadid, Zayn Malik, Kate Moss e Taylor Swift.

A presença da artista já havia sido confirmada por sua stylist, Dani Michelle, na sexta (3). Ela também já tinha dado um ‘spoiler’ sobre a marca dos sapatos de Bruna nos Stories de seu perfil no Instagram.

Bruna já havia levantado suspeitas que iria participar do MET Gala após fazer uma aparição num evento anual da revista Variety, em Nova York na quinta (2). A atriz estava acompanhada de Anitta, que foi a homenageada da noite na celebração Power of Woman [poder da mulher, em português livre].

A estrela de Hollywood fez um dicurso para homenagear a Garota do Rio, e afirmou que o impacto da amiga “está entranhado no espírito do Brasil, acendendo um sentimento de orgulho e união”.