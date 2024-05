Apenas três deputados da Aleac se solidarizam com tragédia no Rio Grande do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Com pelos menos 90 mortes confirmadas e mais de 130 desaparecidos, a tragédia ocorrida no Rio Grande do Sul devido as fortes chuvas que afetam a região desde a semana passada também foram motivos de lamentações por parte dos deputados estaduais do Acre na Assembleia Legislativa desta terça-feira, 7.

O primeiro a tocar no assunto na tribuna da Casa foi o deputado Eduardo Ribeiro (PSD). Ele expressou sua solidariedade ao povo gaúcho e destacou a difícil situação enfrentada com inundações e perdas humanas.

“É muito triste o que tem se passado, o que o povo do Rio Grande do Sul tem passado”, declarou o deputado.

Ribeiro ressaltou a união e força do povo gaúcho e pediu por mais apoio do governo federal para lidar com a situação. O deputado encerrou seu discurso expressando gratidão aos colegas e desejando que Deus abençoe e fortaleça o povo gaúcho, tão importante na história do Brasil.

Já o Deputado Tanízio Sá (MDB) fez um discurso abordando questões cruciais de saúde e solidariedade, além de propor medidas concretas para ajudar as comunidades afetadas. Ele dirigiu sua atenção para a tragédia recente no Sul do país, onde fortes chuvas resultaram em enchentes devastadoras e elogiou a resposta do governo federal.

Sá cobrou de seus colegas deputados a se unirem em solidariedade aos gaúchos, propondo uma iniciativa para arrecadar fundos e enviar ajuda para a região afetada. “Destaco a importância de nos unirmos e agirmos rapidamente para apoiar as comunidades atingidas, e oferecermos ajuda tanto individualmente quanto em conjunto”, sugeriu. Ao final de seu discurso, Tanízio expressou sua esperança de que Deus abençoe o povo gaúcho e agradeceu aos colegas pela oportunidade de abordar essas questões importantes.

Outra parlamentar que demonstrou preocupação com os gaúchos foi Maria Antonia (PP). Ele pediu que o Estado se unisse aos irmãos do Rio Grande do Sul e se colocou a disposição para qualquer medida que a Aleac tomar sobre o assunto.