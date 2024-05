Jovens são encontrados mortos com tiros na cabeça em rodovia no interior do Acre

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Dois jovens ainda não identificados foram encontrados mortos com tiros na cabeça na manhã desta segunda-feira, 6, no km 25 da Rodovia AC-475, no município de Acrelândia, interior do Acre.

De acordo com informações preliminares, os corpos foram descobertos por populares nas proximidades da Ponte do Igarapé Santa Helena. Testemunhas relataram que os jovens apresentavam marcas de tiros na cabeça, e próximo a eles havia uma motocicleta modelo Biz, de cor preta, com placa NAE-1473, registrada no município de Plácido de Castro.

As autoridades policiais foram acionadas e rapidamente chegaram ao local para confirmar os fatos. A perícia criminal e os agentes de necropsia foram chamados de Rio Branco para investigar a cena do crime e recolher os corpos até a capital.

Até o momento, não há informações sobre os responsáveis pelo crime nem sobre a possível motivação. A Polícia Civil de Acrelândia está conduzindo as investigações para esclarecer o ocorrido.