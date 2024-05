Filhos estão preocupados com ‘tristeza constante’ de Hugh Jackman um ano após divórcio

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Os filhos do ator Hugh Jackman estão preocupados com a “tristeza constante” do astro da franquia ‘X-Men’ após um ano do término do casamento dele com a atriz Deborra-Lee Furness. O artista de 55 anos e sua ex foram casados por 27 anos. Durante seu período juntos eles adotaram Ava (18 anos) e Oscar (23 anos).

Uma fonte próxima a Jackman relatou à revista Woman’s Day que os filhos do ator são extremamente próximos a ele e traçaram um plano para “salvar o papai”.

“A Ava e o Oscar têm estado constantemente por perto dele e isso teve um impacto imenso [na saúde mental do ator]”, relatou o contato da publicação sobre os esforços dos filhos para animar seu pai. “Ele fica sempre feliz quando está com os dois”.

Aí, outra fonte ligada ao artista contou para a mesma revista que o ator tem consciência das preocupações do público em relação ao impacto do divórcio em seu emocional: “O Hugh sabe dos fãs e das preocupações em torno de seu bem-estar, mas ele está bem. Ele está empolgado com ‘Deadpool & Wolverine’. É nisso que ele está focado agora”.

Próximo filme do ator a chegar aos cinemas, ‘Deadpool & Wolverine’ marcará o retorno de Jackman ao seu personagem mais célebre sete anos após o lançamento de ‘Logan’ (2017). O filme dirigido por Shawn Levy e também estrelado por Ryan Reynolds tem lançamento marcado para o próximo mês de julho.

Jackman interpretou Wolverine pela primeira vez em ‘X-Men’, depois fez mais cinco ‘X-Men’ e três filmes solo do mutante. Ele fez uma ponta por meio de uma foto em ‘Deadpool’ e teve uma cena antiga com sua presença inserida em ‘Deadpool 2’. Ele e Deborra-Lee Furness trocaram alianças em 1996 e anunciaram o término em setembro de 2023.

Fonte: Monet