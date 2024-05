Em segredo, Madonna teria feito doação milionária ao Rio Grande do Sul

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A cantora Madonna fez história ao reunir mais de 1,6 milhão de pessoas na praia de Copacabana neste sábado (4), no encerramento doa turnê “The Celebration Tour”. Críticos da artista, no entanto, reclamaram da realização do show em meio a tragédia que atinge o Rio Grande do Sul. Nas redes sociais, muitos pediam que a verba usada fosse direcionada aos afetados nas enchentes.

Para o público, a apresentação foi gratuita. No entanto, segundo o jornal O Globo, o show da diva do pop custou quase R$ 60 milhões. Deste valor, houve apoio do governo do Estado do Rio e da prefeitura do Rio, que pagaram cerca de R$ 10 milhões cada. O banco Itaú foi o responsável por arcar com a maior parte dos custos com a produção.

Madonna, porém, não se isentou da responsabilidade durante sua passagem apoteótica pelo Brasil. A Coluna Erlan Bastos EM OFF apurou com exclusividade que a maior diva pop do planeta fez uma doação milionária às vítimas da tragédia do Rio Grande do Sul. De acordo com fontes da coluna, Madonna doou R$ 10 milhões. Ela manteve a doação em segredo, já que não quis fazer propaganda sobre a boa ação.

Dos cerca de R$ 60 milhões gastos para trazer Madonna ao Brasil, a cantora faturou um cachê de aproximadamente R$ 17 milhões. Os demais custos envolveram logística e estrutura, ainda de acordo com o jornal O Globo. O governo carioca estima que o retorno financeiro da apresentação da diva no Rio de janeiro foi de R$ 300 milhões.

As chuvas que atingem o Rio Grande do Sul já afetaram mais de 880 mil pessoas em todo o Estado. Milhares de pessoas precisaram abandonar suas casas, que foram totalmente tomadas pela água. Boa parte do estado está sem abastecimento de água potável ou energia elétrica. Ao todo, 345 municípios foram atingidos por enchentes e alagamentos.

