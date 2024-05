Chifre trocado? Belo teria traído Gracyanne Barbosa com massagista

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Novos desdobramentos a respeito do relacionamento polêmico de Belo e Gracyanne Barbosa vieram à tona nesta segunda-feira (06). De acordo com fontes próximas ao casal, a musa fitness teria descoberto que o pagodeiro estava pulando a cerca com sua própria massagista. Revoltada, Gracyanne teria dado o troco no marido ao se relacionar com o personal trainer da academia onde treina.

Segundo o perfil Circo da Mídia, do Instagram, que conversou com fontes próximas ao casal, a fidelidade que um relacionamento monogâmico exige de ambas as partes, nunca foi o forte do casal. “Os dois nunca declararam viver uma relação aberta, porém, sempre houve rumores de que fidelidade não era o forte do ex-casal”, diz um trecho da publicação.

No entanto, as puladas de cerca do intérprete do hit “Reinventar” não pararam por aí. De acordo com o portal Leo Dias, o marido de Gracyanne Barbosa, mesmo com todas as dívidas que possui, teria dado um carro zero a uma amante de longa data, identificada como Rayane Figliuzzi. Ela é modelo e empresária, e já foi presa em 2022, no Rio de Janeiro, por estelionato. Ela cumpriu a pena em domicílio.

Belo se pronuncia

Diante da grande repercussão do assunto, Belo decidiu se pronunciar sobre o assunto. Procurado pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, o pagodeiro negou ter engatado um novo relacionamento sério, mas reiterou que a vida social está bem ativa. “Estou solteiro, mas a vida social está ativa e, consequentemente, conhecendo novas pessoas. Mas, de fato, sigo solteiro”, afirmou.