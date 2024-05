Associação visita o Acre para identificar oportunidades de exportação

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Com o objetivo de identificar oportunidades de exportação, a Associação Brasileira das Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos (Assintecal) realiza agenda nesta segunda e terça-feira, dias 6 e 7 em Rio Branco.

A instituição quer estimular a produção de biomateriais para a indústria de calçados no Brasil.

A programação que acontece em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), será aberta no Sebrae-Ac, às 16 horas desta segunda-feira e contará com as presenças do presidente da ApexBrasil, Jorge Viana, da superintendente da Assintecal, Silvana Dilly, e representantes do setor produtivo do estado.

De acordo com a Assintecal, a missão terá exposições, rodadas de negócios e projetos pilotos e protótipos para demonstração ao público em feiras internacionais apoiadas pelo programa Brazilian Materials, o braço de internacionalização da entidade.