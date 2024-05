Tenente da PM é preso por invadir fazenda e usar policiais de serviço para ameaçar ex da esposa

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O tenente da Polícia Militar Cleonio Santos da Silva, de 50 anos, foi preso nesta terça-feira (30) por invadir uma fazenda e ameaçar o ex-marido da atual companheira, um empresário de 50 anos, em Boa Vista. No dia do crime, conforme a investigação, Cleonio estava de serviço e usou duas viaturas da PM, além do apoio de quatro policiais, para intimidar a vítima.

Um dos policias que estavam na ação era o sargento Arnaldo Cinsinho Silva Melville, preso por matar pessoas e simular confrontos policiais para justificar crimes em Boa Vista.

Anúncios

A invasão à fazenda ocorreu no dia 7 de março deste ano. A propriedade fica localizada na zona Rural de Boa Vista. O mandado de prisão foi expedido pela juíza 1ª Vara da Justiça Militar, Lana Leitão Martins.

A Polícia Militar (PM) informou que o tenente é lotado no 2° Batalhão da PM. Disse ainda que Cleonio se apresentou espontaneamente à Corregedoria da PM e ressaltou que o militar encontra-se “na condição de acusado, garantido a ele o direito do contraditório e à ampla defesa como princípios fundamentais”.

A PM reforçou ainda que seu compromisso com a estrita legalidade, não tolerando qualquer desvio ético ou conduta ilícita nas fileiras da corporação.

“A Corregedoria-Geral da Polícia Militar continuará acompanhando o caso e tomará todas as providências para que o fato seja esclarecido, e que todas as ações legais necessárias sejam tomadas em conjunto com as autoridades judiciais”.

De acordo com a decisão, Cleonio foi até a fazenda da vítima, acompanhado da mulher, que é ex do empresário, e dos policiais. Quatro deles estavam fardados e dois estavam a paisana e armados.

Durante a invasão, coagiram e humilharam a vítima, além de subtraírem objetos, alegando que a fazenda era propriedade da companheira de Cleonio. Não havia qualquer mandado judicial que justificasse a ação.

O documento também destaca que a ação dos policiais foi filmada por câmeras de segurança da fazenda, mas os policiais pegaram as imagens e os cartões de memória das câmeras.