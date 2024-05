Com retornos importantes, Vitória encara o Botafogo pela Copa do Brasil

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

O Vitória entra em campo nesta quinta-feira (2), diante do Botafogo, em confronto de ida da 3ª fase da Copa do Brasil, no Nilton Santos, às 19h (de Brasília). Para essa decisão, o técnico Léo Condé vai contar com os retornos do zagueiro Camutanga, do volante Dudu e do atacante Luiz Adriano, desfalques nas últimas partidas do Leão da Barra. Todos eles treinaram normalmente e estarão em condições de jogo.

Dudu sofreu lesão no joelho ainda na primeira rodada do Brasileirãocontra o Palmeiras, e desfalcou a equipe nos últimos dois confrontos, semelhante ao zagueiro Camutanga, que sofreu uma entorse. Já Luiz Adriano não jogou contra o Cruzeiro devido a uma virose. Em contrapartida, os jogadores Rodrigo Andrade, Iury Castilho, Everaldo, Felipe Vieira e Raul Cáceres, que estão em recuperação de problemas físicos, serão ausências.

Provável escalação do Vitória

Com o retorno de alguns titulares, o Vitória deve ter novidades para encarar o Botafogo. O Rubro-Negro deve ir a campo com a seguinte escalação: Lucas Arcanjo, Zeca, Camutanga (Bruno Uvini), Wagner Leonardo e Lucas Esteves (PK); Willian Oliveira, Léo Naldi, Dudu (Luan Santos) e Matheusinho; Osvaldo e Alerrandro.