Gladson não atende ligação e Socorro diz que não vai aceitar que PP vire “puxadinho”

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A deputada federal Socorro Neri (PP) ainda não conseguiu falar com o governador Gladson Cameli (PP) para esclarecer um mal entendido a cerca da composição política firmada pelo Progressistas em relação à pré-campanha do partido para a disputa pela prefeitura de Rio Branco, em outubro. A informação foi confirmada pela própria parlamentar às 14h desta terça-feira, 30.

“Ontem a tarde, por mensagem de WhatsApp, informei ao governador Gladson que em sendo verdadeira a notícia de que Alysson não seria candidato a prefeito, eu estava colocando o meu nome à disposição do PP. Nesse momento ele estava num avião indo para Sena Madureira e me disse que em solo me retornaria. Isso não aconteceu até o momento. Hoje liguei para ele mas fui informada pelo ajudante de ordens que ele estava ocupado e depois me retornaria”, disse Socorro Neri.

Anúncios

Perguntada se uma vez que conseguisse contato com o governador pediria ou exigiria desculpas, a deputada federal respondeu que não tem nenhum problema com o chefe do executivo e não entende como seu gesto de compromisso com o partido – isto é, o fato de ter colocado o seu nome à disposição do PP para encabeçar a chapa como pré-candidata à prefeitura de Rio Branco – estar sendo recebido com tanto clamor. “Não tenho nenhum problema com o Governador Gladson. Estou sem entender o motivo do meu gesto de compromisso com o partido estar sendo recebido com tanta animosidade. Se não me coloquei à disposição antes é porque o partido tinha candidato aclamado pela executiva municipal, e eu fui a pessoa que mais defendeu que a deliberação do partido fosse respeitada”, afirmou.

Questionada se já que apoia as deliberações do partido, se seguiria o entendimento do PP caso houvesse a decisão do Progressistas de ocupar a cadeira de vice na chapa de Bocalom (PL), Socorro diz que não está de acordo que o PP vire um “puxadinho de quem quer que seja”, mas negou que possa sair do partido: “Evidentemente que não sairei [do partido]. Discordo de que o partido vire puxadinho de quem quer que seja, pelo prejuízo que essa situação acarretará à eleição de vereadores e ao fortalecimento do partido para as eleições de 2026 e não participarei de decisão que leve o PP a esse desfecho. Diante da desistência do candidato aclamado pelo partido, fiz o gesto extremo para manter o que tenho defendido: coloquei meu nome à disposição para que o partido não deixe de ter candidato próprio. Se a decisão é a de virar puxadinho, não será culpa minha”, concluiu a parlamentar.