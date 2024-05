Wagner Moura relembra bastidores de ‘Carandiru’ e admite: ‘Foi horrível’

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

Moura explicou que o local em que o filme foi gravado, onde ficava o presídio do Carandiru, era “muito barra pesada”. “Era um lugar horrível. Eu ficava doente todo dia. Eu sou muito sensível a negócio de energia, eu fiquei bem ruim lá… Aconteceu muita coisa ruim naquele lugar, muita gente morreu, muita dor”, declarou em entrevista ao podcast PodPah.

O ator contou que gosta do filme, mas ressaltou que o processo de gravação foi desagradável. “Eu lembro que a maquiagem ficava em uma cela e eles penduraram um monte de alho… Meu irmão, no final do dia o alho estava seco. Era barra pesada. Eu achei horrível… Meu olho ficou inchado, fiquei doente, fiquei mole. Não foi um filme bom de fazer. Eu gosto do filme, mas foi um filme bem pesado”.

“Carandiru” é baseado no livro Estação Carandiru, do médico Drauzio Varella, que retrata a realidade no presídio que era o maior da América Latina durante a década de 1990 — o local foi fechado após uma chacina.