Petecão destina R$ 1 milhão para custeio de ações da Assistência Social de Brasiléia

O senador Sérgio Petecão (PSD-AC) anunciou, o empenho de recursos federais no valor de R$ 1 milhão para custeio de ações de assistência social no município de Brasiléia. O dinheiro provém de uma emenda de sua autoria, junto ao Fundo Nacional de Assistência Social (Fnas), do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS).

De acordo com o parlamentar, Brasiléia enfrenta diversos problemas sociais que demandam atenção especial do poder público. Esta verba possibilitará oferecer mais apoio aos afetados pelas graves enchentes deste ano, além de ampliar a oferta de programas de capacitação profissional e assistência a idosos, crianças e pessoas com deficiência.

Ele também enfatizou que esse investimento permitirá a implementação de diversas outras ações que impactarão positivamente na qualidade de vida e em oportunidades para a população. O repasse será feito à conta da prefeitura até o final de maio. Para o senador, investimentos desse tipo devem trazer melhorias significativas para a população local.

“Uma de minhas principais preocupações na vida pública é fortalecer o municipalismo. Com mais esse aporte financeiro no caixa do município, a prefeita Fernanda Hassem terá melhores condições para investir em políticas públicas assistenciais e as fortalecer, especialmente em prol da população menos favorecida. Estou ciente das necessidades da população e sempre busco recursos federais para aplicar em seu benefício”, ressaltou o senador.