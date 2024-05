Para PP não ser vice de Bocalom, Socorro Neri põe seu nome para concorrer à prefeitura

Receba notícias do Acre gratuitamente no WhatsApp do ac24horas.​ ENTRE NO GRUPO

A possibilidade do Progressistas, com o secretário de governo, Alysson Bestene, abdicar da candidatura majoritária e compor como vice de Tião Bocalom (PL), candidato à reeleição, não foi bem “digerida” por dirigentes e políticos com mandato dentro do partido.

LEIA AQUI: Após Gladson anunciar secretaria a Velloso, Bocalom diz que Alysson deve ser seu vice

Na avaliação de muitos, o partido que hoje “manda” no estado, estando no segundo mandato no Palácio Rio Branco, se “apequenaria” ao aceitar ser vice de alguém que foi “convidado” a se retirar da sigla. Para quem não lembra, Bocalom foi eleito pelo PP, mas, por falta de espaço justamente para disputar a reeleição, teve que deixar o partido e acabou se filiando no PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. O atual prefeito da capital acreana, inclusive, confirmou ao ac24horas nesta segunda, o nome de Alysson como seu vice. “Eu não quero fazer avaliações porque sabia que iríamos chegar num ponto em que o nosso trabalho seria reconhecido pela população. A tendência mais lógica é essa, me mantive quietinho, estou evitando falar, mas já é uma conversa que vem de algum tempo. Não quero estragar nada, mas é uma conversa que já vínhamos ajustando com o Márcio [Bittar] e ele”, afirmou.

Exatamente para não permitir que o Progressistas não tenha candidatura própria na capital acreana, que concentra praticamente metade do eleitorado acreano, uma novidade na noite desta segunda-feira, 29, pode mudar o cenário da corrida pela prefeitura de Rio Branco. A ex-prefeita Socorro Neri, atual deputada federal e uma das principais lideranças do partido, declarou que se Alysson desistir da candidatura majoritária, seu nome passa a ser uma alternativa. Assessores da parlamentar confirmaram ao ac24horas que Neri, que até então, afirmava que respeitava a construção de nome de Bestene como candidato, se coloca à disposição do partido para a discussão.

Socorro Neri sempre foi apontada como o nome ideal para disputar contra o favoritismo de Bocalom e Marcus Alexandre, mas sempre resistiu à ideia. A deputada federal, que deixou a poucos dias a presidência da executiva municipal exatamente por divergências na construção da candidatura de Alysson, pode mexer completamente no tabuleiro da sucessão municipal, caso seu nome passe a ser discutido como pré-candidata à prefeitura de Rio Branco.